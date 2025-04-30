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Diyarbakır'da 53 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da 53 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Diyarbakır'da öğle yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 53 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 47'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır'da öğle yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlanan çok sayıda öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesindeki Güleçoba Aşikan İlkokulu'nda yedikleri öğle yemeğinin ardından ders bitimiyle evlerine giden 53 öğrenci, rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ateş, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunan öğrenciler, aileleri tarafından zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan öğrencilerden 47'si taburcu edilirken, 6 öğrencinin tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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