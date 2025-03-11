Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ümit Özdemir'in "Huzur-u Sahur" sahur programına konuk oldu. Erbaş burada hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Erbaş, "İnsanlara tavsiyemiz, gerek bizimle ilgili olsun gerek Diyanet'le gerek insanlarla ilgili yapılan bu tür karalama, çarpıtma haberlere inanmasınlar. Açıklamalarına baksınlar." dedi.

"BUNLAR HER NAMAZDA KELİME-İ ŞEHADET GETİRİLDİĞİNİ BİLMİYOR MU?"

Hakkında çıkan "Kelime-i Şehadet'i bilmiyor" başlıklı haberlere de yanıt veren Erbaş şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yaz bir ilimizde bir cami açılışı yaptık. 'Bu ezanlar ki şahâdetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Mehmet Akif Ersoy'un beyitlerini okudum ve dedim ki, 'Ezanlarımızdaki şehadet kavramları, Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden rasullullah', yani ezanda geçtiği şekliyle, bunlar ebediyen inşallah bu minarelerden yansır, göklere çıkar bu sesler.' Birkaç gün sonra bir baktım 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i yanlış getirdi' diye haber yaptılar.

Ben Elhamdülillah 10 yaşından beri namaz kılıyorum. Acaba bunu yazan insanlar namazda her Tahiyyat'a oturduğumuzda 'Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü' denildiğini bilmiyor mu? Bırakın Diyanet İşleri Başkanı'nı namaz kılan herkes, çocuklar bile Kelime-i Şehadet'i biliyor.

Bunu hiç ummadığımız kişiler aldılar, kullandılar. 'Sen Kelime-i Şehadet'i bilmiyorsun nasıl Diyanet İşleri Başkanısın?' diyerek kocaman adam Tweet atıyor." dedi."