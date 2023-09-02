Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından düzenlenen geleneksel 'Didim Barış Şenliği' barış yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün sonunda barış meşalesi yakıldı ve 'Necati ve Saykolar' konseri düzenlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından bu yıl 28. düzenlenen geleneksel "Didim Barış Şenliği" barış yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün sonunda barış meşalesi yakılırken, ardından "Necati ve Saykolar" konseri düzenlendi.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Didim Belediyesinin her yıl etkinliklerle kutladığı "Didim Barış Şenliği" başladı. Etkinlik kapsamında ilk olarak Yalı caddesinde geleneksel barış yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener ve Metin Başer, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, CHP'li bazı meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Kortejde bando eşliğinde şarkılar ve marşlar seslendirilirken, esnaf ve vatandaşlarda alkışlarla korteje eşlik etti.

Yalı Caddesi boyunca devam eden yürüyüş Aytepe'deki Barış heykelinin önünde sona erdi. Ardından Başkan Atabay ve beraberindekiler barış meşalesi yaktı. Yürüyüşün sonunda konuşan Başkan Atabay, tüm dünyanın sevgi ve barış içerisinde yaşaması gerektiğine belirterek, emperyalist düzenin de buna izin vermediğini hatırlattı ve birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yürüyüşün ardından korteje katılanlar Altınkum plajındaki "Necati ve Saykolar" konserine katıldı. Konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tatil için Didim'e gelen vatandaşların ve Didimlilerin Barış gününü kutlayarak "Yaşadığı dönem içerisinde kendisiyle beraber tüm Dünyaya ve Avrupa'ya gerçekten barışı koruyan ve bunun ne olduğunu anlatan tek lider vardı; o lider kimdi Mustafa Kemal Atatürk idi. Yurtta barış dünyada barış diyerek bunu ilan eden ve bizi bu ülkeye armağan eden Atatürk'tür; biz kendisini çok seviyoruz ve tüm dünyanında kendisini örnek almasını istiyoruz." dedi.

Başkan Atabay, konuşmasının ardından Necati ve Saykolar grubuna çiçek ve barışın simgesi güvercin temalı hediye verdi. Ardından sahne alan Necati ve Saykolar, Ünlü şarkıcı Barış Manço'nun şarkıları ile kendi şarkılarını seslendirdi. Plajı dolduran binlerce kişi ise müziklere eşlik ederek hoş dakikalar geçirdi. - AYDIN