Dicle Vadisi'nde Kızıl Gerdanlı İncir Kuşu Tespit Edildi

DHA muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya'nın Dicle Vadisi'nde görüntülediği 'Kızıl gerdanlı incir kuşu', Trakus uzmanları tarafından teyit edildi. Türün görüldüğü iller haritasına Diyarbakır da eklendi.

Kuşların göç yolu üzerindeki Dicle Vadisi'nde DHA muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya tarafından çekilen 'Kızıl gerdanlı incir kuşu', Türkiye'deki kuş fotoğrafçılarının çektiklerini sergilediği ve uzmanlardan oluşan bir kadronun yöneticiliğini yaptığı Trakus'a gönderildi. Kuşun 'Kızıl gerdanlı incir kuşu' olduğu teyit edildi. Ardından kuşun Türkiye'de görüldüğü illerin gösterildiği haritaya, Diyarbakır da eklendi.

Asya ve Avrupa'nın kuzey kesimleriyle Alaska'da yayılım gösteren kızıl gerdanlı incir kuşu, Kuzey kutup dairesi ile Rusya'nın kuzeydoğusunda ürüyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla havaların soğuması nedeniyle her sene sonbahar mevsiminde Amerika, Asya ve Avrupa'nın güney kesimlerine göçen kızıl gerdanlı incir kuşu, çetin kışlarda Afrika'nın kuzey kesimlerine kadar iniyor. Kuşlar, Afrika yolculuğunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni dinlenme ve beslenme alanı olarak kullanıyor.

'DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIĞIM BİR KUŞTU'

Çektiği fotoğraflarla kuşun Diyarbakır haritasında görüldüğünün kanıtlandığını belirten Selim Kaya, "Bazen hafta sonları Dicle Vadisi'nde yeni türleri aramaya çıkarım. Bundan 2 hafta önce de Kabaklı Göleti'ne gittim. Zaten şimdiye kadar 120 kuş türü çektim. Kamuflajın altına yattım. Sulak alanda kuşlar besleniyordu. Genelde bildiğim kuşlar vardı. Ben vizörden çevreyi taradım ve ilk defa böyle pas rengi, kahverengiye yakın farklı bir kuş gördüm. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir kuştu. ve ona odaklandım, fotoğraf ve videolarını çektim. Bunları Türkiye'deki yaban hayat fotoğrafçılarının, daha doğrusu ortino (kuş) fotoğrafçılarının çektiği fotoğrafları gönderdiği Trakus web sitesi var, orada işin ehli profesyonel arkadaşlar var. Ağabeylerimiz, profesörler var. Ornitologların yaptıkları inceleme sonucunda o fotoğrafın kızıl gerdanlı incir kuşu olduğu tespit edildi. Bu da haneme bir artı olarak yazıldı. Daha önce Diyarbakır haritasında bu kuş yoktu. Dolayısıyla bunu da ilave etmiş olduk, çok mutlu oldum" dedi.

'DOĞAYI KORUMAMIZ GEREKİYOR'

Doğada farklı türlerin bulunmasının o bölgedeki zengin yaşama işaret olduğuna dikkat çeken Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Diyarbakır biyoçeşitlilik yönünden oldukça zengin bir ilimiz. Ülkemiz, biyoçeşitlilikte kıta özelliği gösteren bir ülkedir. Bu çeşitlilik içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır büyük bir öneme sahiptir. Bitkilerden yana, hayvanlardan yana yüzlerce türümüz var. Diyarbakır'da uzun yıllar içinde kuş türleri üzerinde çalışma yaptık. 'Avifauna' dediğimiz kuş topluluğunu belirledik. Diyarbakır'da 300 tane kuş türü belirlenmişti, uzun yılların sonucuydu. Yakın zamanda yapılan bir çalışmayla doğa fotoğrafçısı ve gazeteci Selim Bey, Diyarbakır'da ilk kez görülen kızıl gerdanlı incir kuşunu tespit etti, aynı zamanda fotoğrafını çekti. Biyoçeşitlilik açısından büyük bir öneme sahip bir çalışma. Doğada farklı türlerin olması orada zengin bir yaşamın olmasını sağlıyor. İnsanlara pek çok faydası var. Tabii burada bizim de hassasiyet gösterip doğayı korumamız gerekiyor" diye konuştu.