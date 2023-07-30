Dicle Nehri'nde Serinlemek İsterken Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Hasan Kılıç, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu. Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kılıç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde Hasan Kılıç (30), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kayaköyü Mahallesi Dicle Nehri'nde meydana geldi. Serinlemek için suya giren Hasan Kılıç'tan bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudaki aramasında, Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.