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Dicle Barajı Gölü'nde 7 yaşındaki çocuk boğuldu

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ailesi ile pikniğe giden Mina Kaymak (7), baraj gölünde boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde ailesi ile pikniğe giden Mina Kaymak (7), girdiği baraj gölünde boğuldu.

Dicle ilçesinde Mina Kaymak ile ailesi, sabah saatlerinde Kırsal Acar ile Çayüstü Mahalleleri arasındaki bölgede bulunan Dicle Barajı Gölü'nün kenarına pikniğe gitti. Ailesi ile birlikte suya giren Mina bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Çevredekilerce sudan çıkarılan Mina, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mina, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Yaşam

Dicle Barajı Dicle Yaşam Haberler

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