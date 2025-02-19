Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı

Ünlü oyuncular Devrim Özkan ve Bige Önal'ın, Her Şey Yolunda filminin çekimleri için bindiği İstanbul'dan Bodrum'a giden uçağa yıldırım düştü.

Devrim Özkan ve Bige Önal'ın, başrollerinde yer aldıkları "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için Bodrum'a uçan uçtukları sırada korkunç bir olay yaşandı.

Özkan ve Önal, Sabiha Gökçen – Bodrum seferini yapan TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağına bindikten kısa bir süre sonra, uçağa yıldırım çarptı.

Korkudan gözyaşlarına hakim olamayan Devrim Özkan ve Bige Önal, büyük bir panik yaşadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlere 2 gün ara verilmesine neden olan bu olayın ardından uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.