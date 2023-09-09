Devrilen kamyonette sıkışan iki kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Ankara'da seyir halindeyken devrilen kamyonette sıkışan iki kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yenimahalle ilçesi İstanbul yolu istikametinde bir kamyonet alt geçitten geçtiği sırada devrildi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı gerçekleşen trafik kazasında kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Devrilen kamyonette sıkışan iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Olayda cay kaybı olmazken, devrilen kamyonet bir süre trafik yoğunluğuna sebep oldu.