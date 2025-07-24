Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti

Trabzon'un Yomra ilçesinde yer alan bir muhtarlık binasının büyüklüğü görenleri hayrete düşürdü. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş, binayı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"BÖYLE MUHTARLIK BİNASI MI OLUR?"

Görüntülerde vatandaş, "Böyle muhtarlık binası mı olur? Muhtemelen birçok ilin belediye binasından büyüktür" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Kısa sürede yayılan video, kullanıcılar arasında tartışma başlatırken birçok kişi binanın mimarisi ve boyutuyla ilgili yorumlar yaptı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Önceden belediyedir. Şimdi mahalle olunca muhtarlık olmuş.

Yalova'nın belediye binası yok bize versinler.

Yuh! Muhtarlık binasına bak.

Muhtar tüm mahalleyi binaya almış.

Muhtar halkı kucaklamak istemiş. O yüzden büyük bi yere geçmişler.

Devlet mi yönetiyor bu muhtar burada?

İşte "yok artık" dedirten muhtarlık binası;