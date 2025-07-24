Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti

Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
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Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
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Trabzon'un Yomra ilçesinde bir muhtarlık binasının olağanüstü büyüklüğü gündem oldu. Bir vatandaşın "Birçok ilin belediye binasından büyük" diyerek kayda aldığı görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yer alan bir muhtarlık binasının büyüklüğü görenleri hayrete düşürdü. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş, binayı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"BÖYLE MUHTARLIK BİNASI MI OLUR?"

Görüntülerde vatandaş, "Böyle muhtarlık binası mı olur? Muhtemelen birçok ilin belediye binasından büyüktür" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Kısa sürede yayılan video, kullanıcılar arasında tartışma başlatırken birçok kişi binanın mimarisi ve boyutuyla ilgili yorumlar yaptı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Önceden belediyedir. Şimdi mahalle olunca muhtarlık olmuş.
  • Yalova'nın belediye binası yok bize versinler.
  • Yuh! Muhtarlık binasına bak.
  • Muhtar tüm mahalleyi binaya almış.
  • Muhtar halkı kucaklamak istemiş. O yüzden büyük bi yere geçmişler.
  • Devlet mi yönetiyor bu muhtar burada?

İşte "yok artık" dedirten muhtarlık binası;

Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı

Devasa muhtarlık binasını gören vatandaş şaşıp kaldı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

muhtarlar kapatılsın.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

muhtarlıklar köyler hariç gereksiz duruma düştü. boşuna israf devlete. halkta istemiyor seçimde bir çok kişi oy bile atmadı. devletin bunu görmesi lazım.

Yorum Beğen61
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Gereksiz bir şey şu muhtarlık olmasada olur yani en azından seçim sırasında birbirilerini öldürmezler

Yorum Beğen50
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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Adı muhtarlık binası, lakin iş merkezi kurmuş hangi muhtarsa artık.....

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Binanin yapilişina göre otel yapmişlar

Yorum Beğen17
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