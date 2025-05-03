Dev kuzugöbeği mantarı! Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar

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Muğla'da doğa yürüyüşü yapan 55 yaşındaki bir vatandaş, Karabağlar Yaylası'nda nadir rastlanan büyüklükte iki kuzu göbeği mantarı buldu. Süpüroğlu mevkiinde bulunan mantarların toplam ağırlığı 1 kilo 800 gram olarak ölçüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar Yaylası'nde doğa gezisi yapan 55 yaşındaki bir vatandaş, ender rastlanan büyüklükte iki adet kuzu göbeği mantarı buldu.

FARK EDİNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Süpüroğlu mevkiinde doğasever vatandaşın bulduğu mantarların toplam ağırlığı 1 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Doğada mantar ararken bu iki dev kuzu göbeği mantarını fark ettiğini söyleyen vatandaş, heyecanını gizleyemedi.

Dev kuzugöbeği mantarı! Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar

BÖYLESİNİ İLK DEFA GÖRDÜ

İlk defa bu büyüklükte bir kuzu göbeği mantarı gördüğünü belirterek, "Hayatımda bu kadar büyük kuzu göbeği görmedim, görenler de inanamıyor" sözleriyle doğada karşılaştığı mantarın heyecanını paylaştı.

Dev kuzugöbeği mantarı! Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
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