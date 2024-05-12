İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, depremzede anneler ile buluştu

İstanbul Valisi Davut Davut Gül'ün eşi Gülden Gü'ün katılımıyla depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte, Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'a teşekkür plaketi verildi.

ANNELER GÜNÜ'NDE DEPREMZEDE ANNELER İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Anneler Günü'nde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek'in yanı sıra birçok iş kadını, depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

SÜMEYRA TEYMUR'A TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Etkinliğe Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur da katıldı. Sümeyra Teymur'a teşekkür plaketi verildi.