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İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, depremzede anneler ile buluştu

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İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'a da teşekkür plaketi verildi.

İstanbul Valisi Davut Davut Gül'ün eşi Gülden Gü'ün katılımıyla depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte, Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'a teşekkür plaketi verildi.

Depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'a teşekkür plaketi

ANNELER GÜNÜ'NDE DEPREMZEDE ANNELER İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Anneler Günü'nde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek'in yanı sıra birçok iş kadını, depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'a teşekkür plaketi

SÜMEYRA TEYMUR'A TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Etkinliğe Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur da katıldı. Sümeyra Teymur'a teşekkür plaketi verildi.

Depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'a teşekkür plaketi

Depremzede anneler için düzenlenen etkinlikte Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'a teşekkür plaketi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Sümeyra Teymur Özlem Bozkurt Milletvekili Nilhan Ayan Davut Gül AK Parti İstanbul CEO Kadın Eğitim Yaşam Haberler

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