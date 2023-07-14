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Depremden sonra suyu kesilen İskenderun'da mahalle halkı perişan! 40 derecede bidonlarla su taşıyorlar

Yaşam Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra yaşanan su sorunu çözüme kavuşmadı. Azganlık Mahallesi sakinleri aylardır su eksikliğiyle mücadele ediyor. Mahallede bulunan çeşmeden bidonlarla evlerine su taşıyan kadınlar, 40 dereceyi bulan havalarda zor anlar yaşıyor.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, aylardır yaşanan su sorununa çözüm bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşandı. Depremler sonrası birçok mahallenin su deposunda ve içme suyu ishale hattında sorun yaşandı. Yetkililer tarafından çalışmalar aralıksız sürürken İskenderun İlçesi Azganlık Mahallesi'nde su sorununa hala çözüm bulunamadı. Mahallede bulunan çeşmeden bidonlarla evlerine su taşıyan kadınlar, 40 dereceyi bulan havalarda zor anlar yaşıyor. Kadınlar, su sorununa çeşme başında "Susma sustukça susuz kalıyoruz" diyerek dikkat çekti. Kadınların, tek isteğiyse yaşanan soruna bir an önce çözüm bulunması.

Mahalle sakinlerinden Fadime Polat,"Suyumuz yok, su doldurmaya geldim. Enerjilere, su koymak için su almaya geldim. Çamaşırlarımı leğene koydum ayağımda tepeledim, makineye attım. Suyumuz yok. Suyumuzu istiyoruz" dedi.

Depremden sonra suyu kesilen mahalle çözüm bekliyor

Depremle beraber susuz kaldıklarını ifade eden Sevgi Turan da "6 aydır, depremden beridir susuz. Susuzluğumuza çare istiyoruz" diye konuştu. Evlerine su taşımanın kendilerini zorladığını belirten Mehtap Kuru da " Günlük su taşımadan öldük. Buraların pisliği de var. Çamaşırda seremiyoruz. Muhtar, bu gün yarın diyor ama su yok. Tozda çok fazla" ifadelerini kullandı.

Depremden sonra suyu kesilen mahalle çözüm bekliyor

İtfaiye aracı yardımıyla su dağıtılabileceğine dikkat çeken Zeynep Karga, "Bizim aylardır suyumuz yoktur. Susuzluğa bir şey demiyorum, ekiplerimiz çalışsın. Canları sağ olsun. Çalışırken de halkı düşünsünler. Bir itfaiye aracıyla bize su dağıtabilirler ve yollarımızı sulayabilirler. Bunları istiyoruz. Yeter artık susuzluğumuz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan İbrahim Sayın ise "Susuzluk çabası, 10 günden beridir banyo yapamıyoruz. Muhtarımız var ilgi alakası yok. Bitmiş durumdayız şuanda. Çeşme sırasında bile kavga eder duruma geldik" diyerek yaşadıklarını anlattı.

6 aydır suya hasret kalan vatandaşların su sorununu zaman zaman sosyal medyadadile getirdiği görülürken, halk İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya seslenerek sorunun bir an önce çözüme ulaşmasını istiyor.

Depremden sonra suyu kesilen İskenderun'da mahalle halkı perişan! 40 derecede bidonlarla su taşıyorlar

Depremden sonra suyu kesilen İskenderun'da mahalle halkı perişan! 40 derecede bidonlarla su taşıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İskenderun Deprem Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

deprem bölgesinde ölenler kurtuldu hayatta kalanlar bir günün akşamında var olan herşeylerini sabah kalktıklarında yitirdiler sefalet ve yoklukla başbaşa bırakıldılar seçimleri kazanmak için bir iki göstermelik ev yaparak bunların sorunları giderilmiş gibi yapanlar bu günahın altından zor kalkar dürüst olun gerçekleri görmeyen, görmek istemeyen millet orada şehirler yeniden kurulmuş insanlar normal yaşamına dönmüş sanıyor

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Cengiz:

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minor:

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