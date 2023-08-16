Depremde kaybolan kadının enkazda bulunamaması üzerine aile endişeli

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Iraz Apartmanı'nın enkazında kalan Aslıhan Yıldırım (32), felaketin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala bulunamadı. Aslıhan'ın amcası Hikmet Yıldırım, "Enkaz kaldırıldı ama bir sonuç alamadık, kemikleri dahi yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde, Iraz Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan Fatma Yıldırım sağ kurtarılırken, eşi Murat Yıldırım'ın cenazesine ulaşıldı. Okul öncesi öğretmeni olup, atama bekleyen kızları Aslıhan Yıldırım ise bulunamadı. Aslıhan'ın amcası Hikmet Yıldırım, "Yengem Fatma Yıldırım enkazdan ekipler tarafından sağ kurtarıldı. Daha sonra ağabeyim Murat Yıldırım'ın cesedine ulaşıldı ancak Aslıhan'ın cesedi bulunamadı. Annesi enkazdan çıkarıldığında, yeğenimin odasında olduğunu söyledi. Maden işçileri ile arama yaptık ama kendisine ulaşamadık. Deprem sonrası yangın çıkan apartmanda enkaz kaldırıldı ama bir sonuç alamadık, kemikleri dahi yok. Yeğenimi gören ya da duyanların bana ulaşmasını istiyorum. Ayrıca apartmanda Haydar Mursaloğlu ile eşi Merve ve kızları Ada'dan da haber yok. Aslıhan ile 3 kişi daha bulunamadı" diye konuştu.