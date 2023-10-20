Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binanın, kontrollü şekilde yıkılmasına karar verildi. Ancak 6 katlı bina, 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılamadı.

Bir garip olay! Ağır hasarlı binayı, 2 kez deneseler de dinamitle yıkamadılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 6 katlı bina 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılmayınca, işlem ertelendi.

3 KATINA DA DİNAMİT KOYDULAR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı, 36 daireden oluşan Beyaz Saray Apartmanı da depremde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın dün akşam saatlerinde, dinamit ile yıkımı için çalışma başlatıldı. Binanın ilk üç katına dinamit yerleştirildi.

2 GİRİŞİM DE BAŞARISIZ OLDU

Bu sırada bölgede, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Dinamitler, 2 kez denemeyle patlatıldı ancak bina yıkılmadı. Havanın kararması ile apartmanın yıkımı, başka bir tarihe ertelendi.