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Depremde Ailelerini Kaybeden Öğretmenler Evlendi

Depremde Ailelerini Kaybeden Öğretmenler Evlendi
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ailelerini kaybeden öğretmen Mehmet Aydın ve Ayşe Örsdemir, ortak acıları sayesinde tanıştı ve 4 ay içinde evlenme kararı aldı.

1) DEPREMDE AİLELERİNİ KAYBETMİŞLERDİ, TANIŞIP EVLENDİLER

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailelerini kaybeden öğretmenler Mehmet Aydın (46) ile Ayşe Örsdemir (42) evlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul müdürü olarak gören yapan Mehmet Aydın depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybetti, kendisi de enkaz altından 72 saat sonra kurtarıldı. Beden Eğitimi öğretmeni Ayşe Örsdemir de depreme Osmaniye'de yakalandı. Örsdemir de eşi ile 2 çocuğunu yitirdi. Aydın ile Örsdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yılında öğretmenler günü kapsamında 11 ilden 11 depremzede öğretmeni davet ettiği törende tanıştı. Tanışıp konuştuktan sonra ortak acılarını olduğunu fark eden çift, 4 ay sonra evlenme kararı aldı. İslahiye Pınarbaşı İlköğretim Okulu çok amaçlı salonunda düzenlenen nikah törenine, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler ve aileleri katıldı. Nikah şahitliğini İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'in yaptığı tören sonrası çiftler pasta keserek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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