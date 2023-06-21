Depremde 13 yakınını kaybeden sağlık çalışanına doğum günü sürprizi

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan Bilge Sitesi'nde yaşayan 13 yakınını kaybeden Osmaniye Devlet Hastanesi personeli Mahmut Can Yağlıcıiçin iş yerinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaniye Devlet Hastanesi organizasyonunda, Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz'ın da katılımıyla 24 yaşına girecek Mahmut Can Yağlıcı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan depremzede Yağlıcı,"Ben bugün pasta alıp ailemin mezarına gidecektim tek başıma ama hiç beklemediğim anda geldi"dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan birlikte askerlik görevini yapan ve en son ailesini Kayseri'de ki acemi birliğinde yemin töreninde gören Yağlıcı, terhisine 25 gün kala 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybetmenin acısını yaşadı. Yağlıcı'nın Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde ki Bilge Sitesinde oturan anne, baba ve kız kardeşi ile birlikte 13 yakını, enkaz altında kalarak yaşamlarını kaybetti. Yağlıcı için teknik personel olarak çalıştığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde sürpriz doğum günü düzenlendi. Doğum Günün Kutlu Olsun sesleriyle salona giren Yağlıcı, sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı. Hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Yağlıcı'nın yeni yaşını ilk olarak Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz kutlayıp, hediyelerini verdi.

"Bir ailenin soyadını taşıyan tek kişi olmak çok zor"

Bir ailenin kaybı gerçekten çok zor çok acı verici soyadımı taşıyan tek kişi olmak çok zor diyen Mahmut Can Yağlıcı, "Bir ailenin kaybı, ailede soy ismi taşıyan tek kişi olmak gerçekten çok zor ve acı verici. Sayın valim yaşanan deprem felaketi sonrasında bana ulaştılar ve ellerini üzerimden hiçbir zaman eksik etmediler. Sayın Valimi bir baba gözüyle gördüm. Kendisi ile makamında ilk görüştüğümde benimle birlikte duygusal anlar yaşadı, bunu asla unutamam. Ben orada bir baba bağını sayın valimden almıştım. ve bugün kendisini tekrar karşımda görmekten onur ve şeref duyuyorum, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha öğrendim ki ben kimsesiz değilmişim, benim bir sürü ailem varmış"dedi.

"Deprem bizlerde unutulmayacak hikayeler, çok acı hatıralar bıraktı"

6 Şubat depreminin unutulmayacak hikayeler, çok acı hatıralar bıraktığını bunlardan birisininde Can'ın hikayesiydi diyen Vali Erdinç Yılmaz, "Yaşadığımız asrın felaketi çok acılar bıraktı. Ama biz öyle bir milletiz ki tek yürek olduk. Bu acıları yeneceğiz ve geride bırakacağız. Can artık ailemizin bir üyesi ve asla onu yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Vali Yılmaz, deprem olduğu andan itibaren Osmaniyelilerle hep beraber olduklarını belirterek, "Bu acı günleri hep birlikte geride bırakıyoruz. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi, 500-1000 yılda olacak çok korkunç bir deprem felaketini yaşadık. Allah'tan dileğimiz bir daha o kötü günleri yaşatmasın. Bugün de Can ile berberiz ve hep Can ile beraber olacağız. Depremde kaybettiğimiz bütün hemşerilerimize diğer illerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.