Deprem kaç saniye sürdü? SON DAKİKA! Deprem Manisa'da nerede, ne zaman oldu?

Son dakika haberine göre, Manisa'da bir deprem meydana geldi. Depremin kaç saniye sürdüğü ve tam olarak nerede olduğu konusunda ayrıntılar netleşti. Peki, Deprem kaç saniye sürdü? Deprem Manisa'da nerede, ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

Türkiye ve çevresindeki ülkeleri etkileyen son deprem, özellikle Manisa ve çevresinde büyük bir dikkat çekti. 4,9 büyüklüğündeki bu sarsıntı, sadece Türkiye'de değil; Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da da hissedildi. Peki, Deprem kaç saniye sürdü? Deprem Manisa'da nerede, ne zaman oldu? İşte detaylar...

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Yurtiçi ve yurt dışı çok sayıda ülkeyi etkileyen 4,9 büyüklüğündeki deprem, halk arasında "ne kadar sürdü?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Bu hafta itibarıyla yapılan ilk değerlendirmelere göre sarsıntının hissedilir vuruş süresi yaklaşık 7-8 saniye civarındaydı. Bu süre, özellikle yerel halk tarafından "uzun" ve etkili olarak tanımlandı.

Depremin odak (kırılma) süresi genellikle birkaç saniyeyi bulsa da; zemin koşulları, dalga yansımaları ve yapılar üzerindeki etkisi nedeniyle toplam hissetme süresi 8?saniyenin üzerine çıkabiliyor. Bu bağlamda, sarsıntının hissedildiği bölgeye ve zemine göre sürenin değişkenlik gösterebileceğini de belirtmek gerekiyor.

DEPREM MANİSA'DA NEREDE, NE ZAMAN OLDU?

Deprem, merkezi olarak Gördes?/?Manisa olarak belirlenen noktadan yaklaşık 23?km uzaklıkta meydana geldi. Bu bilgi, yerel çaplı halk duyumları ve ilk yetkili açıklamalarla tutarlıdır.

Bölgedeki jeolojik incelemeler de iletiyor ki; Manisa ve çevresi aktif fay hatlarının kesişiminde yer alıyor. Örneğin, 1/250.000 ölçekli diri fay haritalarına göre bölge, önemli kırık hatlarına oldukça yakın.

Deprem, 2?Kasım?2025 tarihinde saat 15:41 civarında meydana geldi. Bölge içi halk bildirimi ve saha gözlemleri bu zamanı doğrular nitelikte.

