Deprem bölgesi Malatya'da karne heyecanı

MALATYA Asrın felaketinin derin yaralar açtığı Malatya'da 2022-2023 eğitim-öğretim sezonu karne dağıtımı ile son buldu.

6 Şubat depreminin etkilediği illerin başında yer alan Malatya'da öğrenciler zorlu bir dönemin sonunda bugün eğitim-öğretimini tamamlayarak karnelerini aldı. Karne günü dolayısıyla Malatya Valisi Hulusi Şahin'de öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Merkezde bulunan Diniye Çalık İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Şahin burada öğrencilere karnelerini takdim etti.

Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu'nun da katıldığı programda öğrencilere karneleri verildi. Burada konuşan Vali Hulusi Şahin, bu eğitim sezonunun 6 Şubat depremi nedeniyle zorlu bir dönem olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok travmatik bir seneydi. Depremden dolayı eğitim de büyük yara aldı. Tabi okul binaları sağlamdı ama buraları eğitim dışı kullanmak zorunda kaldık. Vatandaşlar depremden dolayı şehirden uzaklaştı, geri dönmeleri zaman aldı. Buda Malatya'da eğitimi olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.

Deprem sonrası çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek okul binalarını yeniden toparladıklarını ve eğitim öğretime Mayıs ayında tam kapasite ile yeniden başladıklarını ifade eden Şahin, ağır hasarlı ve yıkılan okullarda ise çadır ve prefabrik okullarda eğitim verildiğini belirtti.

Bugün itibariyle Malatya'da 145 bin öğrencinin karne aldığını da belirten Vali Şahin, yaklaşık 25 bin öğrencinin de deprem nedeniyle il dışındaki okullara naklinin yapıldığını söyledi. Bugünden itibaren diğer illerdeki Malatyalılarında artık şehre dönmelerini beklediklerini ifade eden Şahin, önümüzdeki eğiti-öğretim yılı için de şimdiden hazırlıklara başladıklarını ev yıkılan okullar yerine kalıcı prefabrik okulların yapılacağını söyledi.

Vali Şahin, ayrıca geride kalan Liselere Geçiş Sınavı'nda da Malatya'da 4 öğrencinin tüm soruları yanıtlayarak birinci olmasını beklediklerini, aynı başarıyı bu hafta sonu yapılacak Yükseköğrenim Kurumlarına Geçiş Sınavında da yakalamayı arzu ettiklerini söyledi.