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2 Yaşındaki Çocuk Sulama Göletinde Hayatını Kaybetti

2 Yaşındaki Çocuk Sulama Göletinde Hayatını Kaybetti
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AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sulama göletine düşen Halil Nasır (2), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sulama göletine düşen Halil Nasır (2), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Karacasu'nun Alemler Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi belediyesinde çalışan Mehmet Nasır (23) ile Fatmagül Nasır (23) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Halil Nasır, sulama göletine düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sudan çıkartılan Halil'in duran kalbi, sağlık ekiplerini müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nasır, buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında yoğun hasar olduğu belirtilen Halil Nasır, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nasır, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Nasır ailesinin, bir süre önce yakınlarını ziyaret için memleketleri Karacasu'ya geldikleri öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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