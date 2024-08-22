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Denizli Kale Biberleri Kurutulmaya Başlandı

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Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve TSE tarafından coğrafi işaret verilen Kale biberleri kurutulmaya başlandı. Biberlerin kuruması için iplere dizilmesi, turistlerin ilgisini çekiyor.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde yetiştirilen, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tescilli coğrafi işarete sahip Kale biberlerinin hasadı yapılıp, yıkandıktan sonra kurutulmak için iplere dizilmeye başlandı. Tat, koku ve aromasıyla dikkat çeken Kale biberi kuruması için asıldığı askılarda güzel görüntüler oluştururken, turistlerin de ilgisini çekiyor.

Kale ilçesinde yetiştirilen ve TSE tarafından 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberleri kurutulmaya başlandı. Yöre halkı tarafından tarlalardan toplanan biberler, yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutulmak üzere evlerin balkonlarına ya da lokantalara asılıyor. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber ve tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor. Denizli-Muğla kara yolundaki işletmelerin askılara kurutulmak üzere astığı biberler güzel görüntüler sunarken, yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Turistler renkleriyle görsel şölen oluşturan biberlerin fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

'KURUYAN BİBER BİR KIŞ BOYUNCA DAYANIYOR'

20 yıldır kurutmak üzere biber dizdiğini söyleyen Gülsiye Soyluer, "Kale biberi nisan ayında dikiliyor. Haziran ayında ise toplamaya başlıyoruz ve iplere diziyoruz. 1,5 ayda 20 ton civarında dizdik. Yorucu oluyor ama 20 yıldır diziyoruz. Biz 3 kişi bir günde 20 çuval biberi diziyoruz. Kuruyan biber bir kış boyunca dayanıyor. Turistler de asılan biberleri görünce şaşırıyorlar. Yanımıza geliyorlar oturuyorlar, dizmeye çalışıyorlar fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

LARINI ÇEKİYORLAR

Tataristan'dan Türkiye'ye tatil için gelip Pamukkale'yi ziyaret eden Aygül Zhukova, "Marmaris'ten Pamukkale'ye gidiyoruz. Kale'de durup, mola verdik. Asılmış olan biberleri gördüm. Çok etkileyiciydi, hemen fotoğraflarını çektim. Harika bir yer, her şey o kadar kırmızı ki çok beğendim" diye konuştu.

Ukrayna'dan tatil için gelen Elena Nesterenko, "Dinlenmek için buraya uğradık. Kurutulmak üzere asılan biberler, çok güzel kokuyor ve iştah kabartıyor. Ayrıca çok da güzel görünüyorlar. Bu özgün bir şey, elle yapıldığını ilk defa gördüm. Harika fotoğraflarını çektim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu alışılmadık bir şey. Böylesini ilk kez gördüm" dedi.

'KALE BİBERİ TÜRKİYE'NİN TESCİLLİ BÖLGESEL İŞARETLİ 3 BİBERİNDEN BİRİ'

İşletmesine kurutmak üzere biberleri asan Murat Soyluer de "Kale biberi, 3 damarlı bu bölgede yetişen sarı ve koyu yeşile çalan renkte, bir damarı acı geri kalan tatlı etli, kapya biberine benzer. TSE'den tescilli biberdir. Yıllık bin dekar alanda 2 bin 500 ton biber yetiştiriliyor. Büyük çoğunluğu dizilerek kurutulması yapılıyor. Kurutulanlar toz biber ve kızartmalarda kullanılıyor. Tazeleri de közlemesi ve kızartması yapılıyor. Kendine has doğal bir aroması var. Ağustos ayının sonuna kadar toplanması devam ediyor. İplere diziliyor ve ekim ayı sonuna kadar kuruması bekleniyor. Bölgemizde büyük çoğunluk geçimini biberden sağlıyor. Kale biberi Türkiye'nin tescilli bölgesel işaretli 3 biberinden biridir. Yabancı turistlerde asılı biberleri görünce büyük ilgi gösteriyor. Bol bol fotoğraflar çekiyorlar ve paylaşıyorlar. Bu paylaşımları görenlerde merak edip geliyor. Kale biberi de turist çekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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