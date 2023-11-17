Denizli Honaz'da Kaklık Mahallesi sakinleri doğalgaz taleplerini Enerya'ya iletti

Denizli'nin Honaz ilçesinde aylardır doğalgaza kavuşmayı bekleyen Kaklık Mahallesi sakinleri, toplu halde Enerya'ya giderek taleplerini bir kez daha hatırlattı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde doğalgaz hattı döşenen sokaklarda, Honaz Belediyesi tarafından üstyapı tamirat çalışmaları da tamamlandı. Kaklık Mahallesi'nin Çimento Yolu mevkii olarak adlandırılan bölgede yaşayan mahalle sakinleri, bulundukları mevki de halen doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının başlamaması nedeniyle yaşananlara tepki gösterdi.

Daha önce de defalarca konu hakkında görüşmeler yaptıklarını ifade eden mahalle sakinleri, doğalgaz dağıtım şirketi Enerya tarafından Kaklık Mahallesinin büyük kısmına doğalgaz hattı döşenerek hatların aktif hale geldiğini ancak henüz Çimento Yolu mevkiinde bulunan bölgede bir çalışma yapılmadığı savundu. Seslerini duyurabilmek için Kaklıklı Mahallesi sakini Fatma Öney öncülüğünde harekete geçen 50'ye yakın vatandaş, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in kendilerine tahsis ettiği araçla Pamukkale ilçesinde bulunan Enerya merkezine geldi. Şirket yetkilileriyle görüşmeler yapan mahalle sakinleri, daha sonra Enerya firması önünde tepkilerini dile getirmek için eylem yaptı.

Aylardır doğalgaza kavuşmayı beklediklerini söyleyen Fatma Öney, "Mahallemizin önemli kısmına doğalgaz ulaştı. Ancak bizlerin yaşadığı Çimento Yolu mevkiinde henüz bir doğalgaz altyapısı işleme alınmadı. Bugün de gelip yetkililerle yüz yüze görüşmek istedik. Havalar soğudu, biz söz verilen doğalgazımızı istiyoruz. Bir an önce temiz yakıt doğalgaz hatlarının yaşadığımız mevkiiye de bağlanmasını talep ediyoruz" dedi. - DENİZLİ