Denizli'de bir dönerci esnafı, müşterilerine kendini yumruklatarak veya yerinden oynatarak ücretsiz yemek imkanı sunuyor. Şu ana kadar başarılı olan olmadığı için esnaf yeni güçlü adaylarını bekliyor.

Denizli'de ilginç kampanya... Dönerciyi yerinden oynatan karnını bedavaya doyuruyor

Kendini yumruklatan esnaf, nefesi kesilirse ya da yerinden oynatana müşterisine yemek ısmarlıyor

DENİZLİ - Dönerci dükkanında ilginç bir yarışma başlatan 58 yaşındaki esnaf, karnına yumruk atarak nefesini kesene veya 1 santimetre yerinden oynatana ücretsiz yemek yedirecek. Yarışmaya katılan İskoçyalı kadın ve müşterilerden şuanda kadar başarabilen olmadı. Dönerci esnafı yarışmaya katılacak güçlü adaylarını bekliyor.

Denizli'de 25 yıldır dönercilik yapan 58 yaşındaki İsmail Ayyıldız, ilginç bir uygulamaya imza attı. Müşterilerine kendini yumruklatan esnaf, nefesi kesilir ya da yerinden 1 santimetre oynarsa müşterisine yemeği bedava verecek. Kendi kurallarını da koyan esnaf, sadece mide bölgesine yumruk attırıyor. Çalışanlardan biri 3'e kadar sayıyor, 3 denildiğinde müşteri yumruğu vuruyor. Eğer işletmeci yerinden 1 santimetre oynar ya da nefesi kesilirse müşterisine yemek ısmarlıyor. Şuana kadar yarışmayı kazanan olmadığı için yeni müşterilerini bekliyor. 40 yıldır karate ile ilgilendiğini kaydeden 58 yaşındaki işletmeci İsmail Ayyıldız, bu uygulamanın sadece kendi işletmesinde olduğunu ifade etti. Esnaf Ayyıldız, "Bu yarışma ülkemizde ve dünyada ilktir. Yarışmanın kuralları şöyle, midemize yumruk atılıyor.3'e kadar sayıyoruz. Üç denilince müşterimizin vurması gerekiyor. Karşı tarafından bir vurma hakkı var. Vuran kişi nefesimi keserse veya beni yerimden 1 cm oynatırsa kazanmış oluyor. Döneri bedava yemiş oluyor. Yoksa biz kazanmış oluyoruz. Dönerin bedeli neyse onu alıyoruz" dedi.

"Elimi duvara vurmuş gibi hissettirdi"

İskoçya'dan turist olarak Denizli'ye gelen Inga Veku, yemek yemek için gittiği dönerci esnafında dikkatini çeken yarışmaya katılmak istediğini belirtti. Ayyıldız, yarışmanın nasıl olduğunu anlattıktan sonra şansını deneyen turist kadın, kaybetti. Inga, "Şansımı denedim olmadı. Çok şiddetli bir şekilde yumruk attım ama elimi duvara vurmuş gibi hissettirdi. Bana bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Güzel bir yarışma ama bu daha güçlü insanların denemesi gerekli" şeklinde ifade etti.

Müşteriler kazanmak için şansını denese de kazanan esnaf oluyor

Döner yemek için gelen müşterilerden Sezai Düzcan yarışmaya katıldıktan sonra ne kadar zor olduğunu anlatarak, "Maalesef kayıp ettik, kaya gibi İsmail abimiz, kendisini tebrik ederim. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilerim. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha güçlendikten sonra İsmail abimde biraz yaşlandıktan sonra belki yerinden oynatırım. Çünkü bu güç kuvvetle kendisini yıkmamız mümkün değil "diye konuştu. İşletmeye gelerek şansını deneyen müşterilerden Ramazan İlhan, "Sürekli arkadaşın dükkanına geliyoruz. Yemekleri gerçekten güzel. Yarışmaya katılarak şansımızı denedik olmadı. Şansımızı inşallah bir dahaki sefere deneyeceğiz artık" dedi.