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Denizde hayatını kaybeden İncilay Altundal toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Samsun'da denizde hayatını kaybeden İncilay Altundal'ın cenazesi Karasamsun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve çok sayıda kişi katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Dün Samsun'da kuzenleri ve ikiziyle serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybeden İncilay Altundal, ikindi vakti İlkadım ilçesindeki Karasamsun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve çok sayıda kişi katıldı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Yaşam

Milletvekili İYİ Parti Samsun Yaşam Haberler

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