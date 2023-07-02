Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren üç çocuk babası tır şoförü, hastanede hayatını kaybetti. Ailesi tarafından deniz üstünde sırt üstü görülen şoför, çevreden yardım istendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şoföre yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı'da denizde boğulma tehlikesi geçiren üç çocuk babası 41 yaşındaki tır şoförü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Merve altı üç evler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle serinlemek için denize girdi. Üç çocuk babası 41 yaşındaki Emrullah Özmen'i deniz üstünde sırt üstü gören ailesi boğulma tehlikesi geçirme ihtimali üzerinde çevreden yardım istedi. Tekne yardımıyla karaya çıkarılan Özmen 112 ekipleri tarafından ambulansla Ereğli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Özmen'e hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.