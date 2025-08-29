Denizde Boğulan Gençler Yozgat'ta Toprağa Verildi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde dün denizde boğulan Taha Yasin Şahingöz (18) ile Sefa Şahin (18), memleketleri Yozgat'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Yozgat'tan tatil için gelen Mustafa E. (18), Nevzat Kerem K. (18), Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin, serinlemek için denize girdi. Ancak bir süre sonra Şahingöz ve Şahin gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şahin ve Şahingöz'ü, Çobanlı İskelesi yakınlarında bulup kıyıya çıkardı. Hastaneye sevk edilen iki arkadaş, kurtarılamadı.

Sefa Şahin ve Yasin Şahingöz'ün cenazeleri yakınları tarafından Samsun Adili Tıp kurumundan alınarak Yozgat'a getirildi. Cuma namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye gençlerin aileleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin'in cenazesi Köseyusuflu köyü mezarlığında, Taha Yasin Şahingöz'ün cenazesi de Musabeyli köyü mezarlığına toprağa verildi.

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,