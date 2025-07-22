Deniz kıyısını kiraladıklarını iddia edip ücret istediler

Muğla'da deniz kenarında karavan tatili yapmak isteyen bir vatandaşa girişte ücretsiz denildi. Ancak gidip bir yere yerleşen kişiden 'biz burayı kiraladık' diyerek kıyı ücreti talep edildi.

Vatandaş yaşanan duruma şu sözlerle isyan etti:

'Böyle saçma bir şey görmedim. Girişte ücretsiz dediler. Gittim, bir yere yerleştim. Bir kadın geldi, 'Biz burayı kiraladık, şu kadar ücret' falan dedi.

Saçma sapan bir rakam. Ben de ne yaptım, kıyıdan geldim, ormanın içinden geçip burayı buldum. Neden para vereyim ya!"