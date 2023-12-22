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Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu

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Dün yayınlanan HSK Kararnamesi'yle 506 savcı ve hakimin yeri değiştirildi. Tayini çıkanlar arasında avukat B. N. T.'nin odasında poz verdiği savcı C.T. de yer aldı. Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.

İstanbul Barosu'na bağlı avukat Buket Nurşah Tekışık'ın Çağlayan Adliyesi'nde görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı C.T.'nin odasında çektirdiği fotoğraflar büyük tartışma yaratmıştı. Olay sonrası görev yeri değiştirilen savcının Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı ortaya çıktı.

"BEN ASLA KAYBETMEM" NOTUNU DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi bulunan avukat Buket Nurşah Tekışık'ın Çağlayan Adliyesi'nde görevli savcı C.T.'nin odasında fotoğraf çektirdiği fotoğrafa "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notunu düşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bu fotoğrafların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etmişti.

Atarlı avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu

O SAVCI ARTIK ADANA'DA

Bu gelişmenin ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun dün yayınlanan kararnamesiyle 81 ilde 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen savcılar arasında Çağlayan'da görev yapan C.T. de vardı. Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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