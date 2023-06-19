Dehşete düşüren mutant güvercin videosu viral oldu

Şişmiş boyunlu ve devasa ayakları olan mutant güvercin videosu, internet kullanıcıları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İngiliz Pouter güvercini olduğu düşünülen bu garip görünümlü hayvan, seçici üreme sonucu ortaya çıkmış bir tür. Videonun viral olmasıyla birlikte, mutant görünümlü hayvanlar online platformlarda trend oldu.

İnternet kullanıcılarını dehşete düşüren, şişmiş boyunlu ve devasa ayakları olan mutant güvercin videosu, online platformlarda büyük bir şaşkınlık yarattı.

Garip görünümlü bu hayvanın, sosyal medyada hızla yayılan bu korkutucu güvercininbir İngiliz Pouter güvercini olduğuna inanılıyor. Görüntüde, kaslı bir vücut geliştirici gibi göğsünü kabartan kuşun bir masa üzerinde dolandığı görülüyor.

Güçlü duruşu bir robotu andırıyor ve sadece tüylü ayaklarının zarifliği tarafından hafifletiliyor.

Videonun nerede çekildiği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor ancak bu ender rastlanan güvercin türü Avrupa ve İngiltere'de bulunabiliyor.

Sıra dışı görüntüleri, uzun yıllar süren seçici üreme sonucunda ortaya çıktığı belirtiliyor. Ve kuşun soyunun kaya güvercinine kadar dayandığı belirtiliyor.

Bu tuhaf görüntüler, internet üzerinde viral oldu ve 23 milyondan fazla izlendi.

Fakat, izleyiciler dehşet içinde kaldılar.

"Bu, gördüğüm en tuhaf hayvan," bir Reddit kullanıcısı yorumladı.

"Bir Toy Story karakteri gibi görünüyor," bir diğeri ekledi.

"Bundan daha korkunç bir şey olamaz," bir başkası yorumladı.

"Büyük bir rahatsızlık verici," bir başkası ekledi.

"Birisi yine karanlık büyülere dönmüş," bir diğeri söyledi.

Diğer izleyiciler hayvana üzüldüler.

"Doğanın böyle bir şey yaratmadığı açık, zavallı şey kendi ayaklarını göremeden dolaşıyor," bir izleyici ifade etti.

"Bunu biz yaptık, insanlar gerçekten canavar," bir sosyal medya kullanıcısı belirtti.

Mutant görünümlü hayvanlar online platformlarda trend oldu ve birçok izleyiciyi şaşırttı.

Bu inanılmaz video, Orta Doğu'da doğan dinozor benzeri bir keçiyi gösteriyor.

"İnsan yüzü" ile doğmuş olan bir başka keçi, Hindistan'da bir "Tanrı avatarı" olarak tapınılan bir varlık.

Ayrıca, "çift kaslı" domuz ve ineklerin, potansiyel et ve domuz eti kıtlığını önlemek için yetiştirildiği biliniyor.