Damadın elini başka bir kadın tuttu, gelin sinirden adeta deliye döndü

Türkiye'de gerçekleştirilen bir kına töreni sırasında ilginç anlar yaşandı. Gelin, tören sırasında başka bir kadının damadın elini tutmasına sinirlendi. Gelinin sinirli tavırları anbean kameralara yansıdı.

Ülkemizde gerçekleştirilen bir kına törenine katılan ilginç anlara tanık oldu. Gelin ve damadın eline kına yakıldığı sırada başka bir kadın, kına yakmak amacıyla damadın elini tuttu. Ancak bu hareketi, gelinin sinirlenmesine neden oldu.

BAKIŞLARINA YANSIDI

Gelinin kadına ve damada sinirli şekilde baktığı anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Davetliler ortamı yumuşatmak istese de bir türlü başarılı olamadılar.

ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI

Kına törenindeki video, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve çok sayıda yorum aldı.