Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren genci cankurtaranlar kurtardı

Tatil için geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci cankurtaranlar kurtarıp, hastaneye sevkini sağladı. Olay, sabah saatlerinde Alanya İncekum Plajı'nda meydana geldi. Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelen 3 arkadaş İncekum Sahili'nde kamp kurdu. Bu sabah denize giren 3 arkadaştan Gazi İ., dalgaların arasında biranda gözlerden kayboldu. 'Yardım' sesleri üzerine İncekum Arena Beach işletmesine ait cankurtaran Umut Kılıç tarafından dalgaların arasından kurtarılan genç, hemen kıyıya çıkartıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gazi İ., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.