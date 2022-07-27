Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Pilotun Azer Bülbül'lü anonsu uçuşa damga vurdu

Sosyal medyada paylaşılan videoda pilotun anons yaptığı anlar viral oldu. Adana'ya giden uçağın pilotu Nevşehir semalarına geldiğinde yolculara seslendi. Pilot "Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı. Aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim "Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı, çoğu bitti azı kaldı" ifadelerini kullandı.

"SESİM GÜZEL OLMADIĞI İÇİN ŞARKIYI SÖYLEYEMİYORUM"

Kameralara yansıyan görüntülerin devamında ise pilot, "Sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef, sesi güzel olan birisi varsa o söylesin" şeklinde konuştu.

"KEŞKE KANKA OLABİLSEYDİM BU PİLOTLA"

Öte yandan, Twitter'da paylaşılan video kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Yorumlar arasında; "Yüzümüzü güldüren unsurlar o kadar azaldı ki, böyle küçücük sıcaklıklara gülen, güldüren yüzlere hasret kaldık. Keşke kanka olabilseydim bu pilotla" ifadesi en dikkat çeken yorum oldu.