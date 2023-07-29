Dağın zirvesinde yüzen çocuklar profesyonellere taş çıkarıyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki en yüksek dağların eteğinde akan suda serinlemek isteyen çocukların profesyonel yüzücülere taş çıkartacak atlayışları fotoğraf karelerine yansıdı.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Arıcak ilçesi sakinleri ise bunaltıcı havadan kurtulmak ve serinlemek için yürüyerek veya eşeklere binerek merkeze yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Akdağ'ın eteğindeki dereye akın ediyor. Okulların kapanması sonrası yaz tatilini fırsat bilen çocuklar da yörede Espor adı verilen derede yüzerek, serinlemenin keyfini çıkarıyor. Evden getirdikleri top ile su içerisinde oynamaya başlayan çocukların akrobatik hareketleri ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Akranlarıyla birlikte geldikleri dağda temiz suyun tadını çıkardıklarını dile getiren Enes Dıldar Kara, "12 yaşındayım. Buranın adı Espor olarak biliniyor. Hava çok sıcak olduğu için herkes gelip burada yüzüyor. Bir çok arkadaşımız da burada bulunuyor. Yüzerek serinliyoruz" dedi.

10 yaşındaki Mirza Temizkan ise, "Bura Espor adlı bir dere. Hava çok sıcak olduğu için arkadaşlarımızla buraya geldik. Serinlemek ve yüzmek için geldik" diye konuştu.