Daday'da Orman Yangını Sonrası Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, orman yangınına müdahale ettikten sonra dönüşe geçen arazözün altında kalarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ettikten sonra dönüşe geçen Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ile Hasan Yıldız idaresindeki motosiklet çarpıştı. Daday'a bağlı Hasanağa köyü mevkiinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Hasan Yıldız, arazözün altında kalarak ağır yaralandı. Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daday'da uzun yıllar televizyon tamirciliği yapan Hasan Yıldız'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından öğle namazını müteakip Merkez Kolukaraoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Hasanağa köyündeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. - KASTAMONU