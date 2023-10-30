Cumhuriyetin 100. Yılında Dünyaevine Girdiler

Burdur'un Gölhisar ilçesinde dünyaevine giren Büşra Vural ve Emre Şahin çifti, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde mutluluk yaşadı. Düğünde Türk bayraklarıyla süslenen masalar ve yöresel oyun havalarıyla Cumhuriyet Bayramı da kutlandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 29 Ekim günü dünyaevine giren Büşra Vural ve Emre Şahin çifti, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde çifti mutluluk yaşadı.

Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Emine Vural ve Öğretmen Ahmet Vural'ın kızları Büşra Vural, gurbetçi Fadime ve Mustafa Şahin çiftinin oğulları Emre Şahin ile Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde dünyaevine girdi. Düğün sabahı verilen yemekte davetliler davul zurna eşliğinde "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı ve "İzmir Marşı" ile karşılanırken, düğünün akşamki balo kısmında ise masalar Türk bayrakları ile donatıldı.

"Cumhuriyetin 100. yılı ile düğünümüzü birleştirdik"

Gelin Büşra Vural, "Cumhuriyetin 100. yılı ile düğünümüzü birleştirdik. Çok güzel bir günde evleniyoruz. Gelen herkese teşekkür ediyorum" derken, damat Emre Şahin ise, "Düğünümüze gelenlere çok teşekkür ederim. Mutluyuz" diye konuştu.

Gelinin babası Ahmet Vural, "Çocuklarımızın mutlu gününde buraya toplandık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çocuklarımızın mutlu gününde bir araya geldik. İnşallah çocuklarımız cumhuriyetimiz devam ettiği müddetçe hayatlarını mutlu bir şekilde devam ettirirler" dedi.

Damadın babası Mustafa Şahin de, "Çocuklarımızın bu mutlu gününü ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını birlikte kutlamaktan mutluyuz. Biz çifte bayram yaşıyoruz. Ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Çiçeği burnunda çift ve davetliler, düğünde yöresel oyun havaları eşliğinde oynayarak Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladılar. - BURDUR