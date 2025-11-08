Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6 ay sonra biter" dediği evlilik 6 ayda bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti
Güncelleme:
Usta oyuncu Yalçın Dümer, yıllar önce nikahlarını kıyan dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu evlilik 6 ay sonra biter" dediğini ve gerçekten de 6 ay sonra boşandıklarını anlattı.

  • Yalçın Dümer ve Esra Balamir'in nikahını dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kıydı.
  • Recep Tayyip Erdoğan nikah sonrası Yalçın Dümer'e 'bu evlilik 6 ay sonra biter' dedi.
  • Yalçın Dümer ve Esra Balamir'in evliliği tam 6 ay sonra bitti.

Usta oyuncu Yalçın Dümer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olarak yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı dikkat çekici bir anısını anlattı. Dümer, eski eşi Esra Balamir ile evlendikleri dönemde, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikahlarını kıydığını söyledi.

"BU EVLİLİK 6 AY SONRA BİTER"

"Bir ricayla dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan nikahımızı kıymıştı. Nikah Galatasaray Adası'ndaydı. Nikah sonrası beni uğurlarken 'Yalçın bir şey söyleyeceğim, bu evlilik 6 ay sonra biter' dedi" ifadelerini kullanan Dümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahmininin doğru çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"TAM 6 AY SONRA EVLİLİĞİMİZ BİTTİ"

"Gerçekten de tam 6 ay sonra evliliğimiz bitti. O gün beni maça çağırdı, 'Ben sana söylememiş miydim?' dedi" diyen Yalçın Dümer'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

YALÇIN DÜMER'İN EVLİLİKLERİ

Yalçın Dümer, ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. Dümer, Halman'dan boşandıktan sonra 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Merve (d.1994) adında bir kızı vardır. Dümer, Ağustos 1998'de şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen nikâhını Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. 1999 yılında boşandı.

