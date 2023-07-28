Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Tarım Kredi Marketinin Keçiören İncirli Şubesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Dernek Başkanı Saliha Demir, yaptığı açıklamada, 'Üyelerimizin kendi elleriyle ekip, işleyerek bulgur haline getirdikleri ürünlerden bugün aşure yaptık. Hem ürünlerimizi tanıtıyoruz hem de kültürümüzde ve dinimizde yeri çok büyük olan Muharrem ayının bereketinden faydalanmak istedik.' ifadesini kullandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kadın Kooperatifleri Satış Sorumlusu Özlem Coşkun ise aşure dağıtımı için teşekkür etti.

Çubuk ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Tarım Kredi Marketinin Keçiören İncirli Şubesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Dernek Başkanı Saliha Demir, yaptığı açıklamada, "Üyelerimizin kendi elleriyle ekip, işleyerek bulgur haline getirdikleri ürünlerden bugün aşure yaptık. Hem ürünlerimizi tanıtıyoruz hem de kültürümüzde ve dinimizde yeri çok büyük olan Muharrem ayının bereketinden faydalanmak istedik."ifadesini kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kadın Kooperatifleri Satış Sorumlusu Özlem Coşkun ise aşure dağıtımı için teşekkür etti.