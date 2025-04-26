Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir

İlahiyatçı Ahmet Mahmut Ünlü, kamuoyunda bilinen adıyla Cübbeli Ahmet, "deprem sırasında cünüp olarak ölmenin hükmü" hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"KALKIP GUSÜL EDECEKSE..."

Cübbeli Ahmet, yaptığı konuşmada, meşru bir ilişkiden dolayı cünüp olunması ve namaz vaktinin geçmemiş olması durumunda, kişinin gusül abdesti almadan vefat etmesinde dini bir sakınca bulunmadığını ifade etti. Ünlü, "Kalkıp gusül edecekse, ama edemeden ölürse bunda bir mahsur yoktur." sözleriyle fetvasını açıkladı. Bu sözler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.