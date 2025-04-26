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Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir

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Cübbeli Ahmet, deprem sırasında cünüp olarak ölen bir kişinin, eğer meşru bir ilişkiden sonra gusül abdesti almadan ve namaz vakti geçmeden vefat ederse, bunun dini açıdan bir sakınca taşımadığını ifade etti.

İlahiyatçı Ahmet Mahmut Ünlü, kamuoyunda bilinen adıyla Cübbeli Ahmet, "deprem sırasında cünüp olarak ölmenin hükmü" hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"KALKIP GUSÜL EDECEKSE..."

Cübbeli Ahmet, yaptığı konuşmada, meşru bir ilişkiden dolayı cünüp olunması ve namaz vaktinin geçmemiş olması durumunda, kişinin gusül abdesti almadan vefat etmesinde dini bir sakınca bulunmadığını ifade etti. Ünlü, "Kalkıp gusül edecekse, ama edemeden ölürse bunda bir mahsur yoktur." sözleriyle fetvasını açıkladı. Bu sözler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (31)

Haber Yorumlarıegitimci dede:

Bu yobazların aklına neden hep uckurları geliyor?Memleketin derdi umurlarında degil

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

BABO'nun akli uçkura iyi çalişir..!

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Haber YorumlarıVEFA:

Millet fezayı keşfe çıkar, biz yobazlık, bağnazlık denizinde cebelleşip dururuz. Bu ülkenin geri kalmasının nedeni işte bu zihniyetteki Akkoyunlar dır!

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Haber YorumlarıZaky:

Ne demis Yunus Emre? Emeksiz zengin olanin, okumadan alim olanin , sermayesi din olanin rehberi seytandir diye.. yüzyillardir gordugu din sahtekarliginin kendinden sonrada degismeyecegini bildigi icin soylemis.. gunumuzun temsilcileri de iste hoca haci dolaniyor, karsitlarida siyasette boy gosteriyor

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

Dinden soğuttunuz herkesi

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bunu anlamak için cübbeli olmaya gerek yok.Ama helal yollardan cünüp olduysa caizdir.Peki sayın hocam adam el arabasına binip cünüp kaldıysa ne olacak,

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Haber YorumlarıTürker Balım:

yani algı nasıl yapılır görüyoruz işte. adam ne diyor dinlediniz mi hiç. programın başından sonuna depremle alakalı dini durumları anlatıyor ama algı yapmaya çalışan kişiler 2 buçuk saatlik sohbetin içinden 2 cümleyi alıp cübbeliye sapık damgası atmaya çalışıyor gerçekten söylenecek söz yok

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Haber Yorumlarımetheone :

Adam yanlış bir şey söylememiş ki! Sizin haber yapış şekliniz yanlış...

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Haber YorumlarıAydin Aydinov:

Haberin başlığı ile hocanın anlattığı farklı. Depremde cünüp ölmek caizdir dersen bütün gün namaz vakit vakitlerini görmezden gelip cünüp gezen kişi aynı kapsama girer. Hoca ne diyor meşru bir ilişkiden sonra namaz vaktini geçirmeyip abdest alamadan ölmekten bahsediyor bu deprem dışında sel de olabilir yangında.

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Eger islam ın tarihini biraz aklı selim olarak arştırın, göreceksikiz ki inanları bekar kızlar la cinsellikle vaadlerde bulunup insanları bu yola yönlendirmiş bir insan var. Bu gibi kiyafetlerle ortaya cıkan insanlarda aynı yoldan insanları cıkarlarına yönlendiriyorlar. Cünüp inancı Araplar ın bir Ritueli. Okuyun ankayın soru sorun, herşeyi anlayacaksıniz..

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