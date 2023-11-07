Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ceviz bahçesinde zarar oluştu
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Gölbaşı Mahallesi Ülkür mevkisinden yükselen duman ihbarı üzerine Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangında 10 dekar arazi içinde bulunan ceviz ağaçları zarar gördü. Yangının çevredeki ceviz yapraklarının tutuşturulması nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ceviz bahçesinde zarar oluştu.
Gölbaşı Mahallesi Ülkür mevkisinden duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Yangında içinde ceviz ağaçları bulunan 10 dekar arazi zarar gördü.
Yangının çevredeki ceviz yapraklarının tutuşturulması nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Yaşam