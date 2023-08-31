Çorum'da Son 15 Günde 99 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum'da son 15 günde yapılan denetimlerde 99 araç trafikten men edildi, 2 bin 72 araç sürücüsüne 3 milyon 300 bin lira cezai işlem uygulandı.

Çorum'da son 15 günde yapılan denetimlerde 99 araç trafikten men edildi, 2 bin 72 araç sürücüsüne 3 milyon 300 bin lira cezai işlem uygulandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan son Valiler ve Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin ardından, kentte görev yapan Vali ve İl Emniyet Müdürü değiştirildi. Bu değişimin ardından artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 99 araç trafikten men edildi. 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 9 bin 456 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan 2 bin 72 araç sürücüne 3 milyon 301 bin 513 lira cezai işlem uygulandı. İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 40 araç teknik değişiklikten, 59 araç ise muayene yaptırmamaktan dolayı trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen ve alkol cihazını üflemeyi reddeden 42 sürücü hakkında da adli işlem yapıldı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - ÇORUM