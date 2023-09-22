Çorum'da kaybolan kişi yaralı halde bulundu

Çorum'da kuşburnu toplamak için evden çıkan Halil Erdoğan bir gün sonra yaralı halde bulundu. Polis soruşturması devam ediyor.

ÇORUM'da kuşburnu toplamak için evden çıkıp bir daha haber alınamayan Halil Erdoğan (59), bir gün sonra şehir dışındaki bir iş yerinin tel örgülerine takılı halde yaralı bulundu.

Buharaevler Mahallesi'ndeki evinden dün sabah kovayla kuşburnu toplamak için çıkan Halil Erdoğan'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin müracaatı üzerine bölgede arama çalışması yapıldı. Polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada Erdoğan'a ulaşılamadı.

Halil Erdoğan, polis tarafından bu sabah saatlerinde evinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta, Çorum- Samsun kara yolundaki bir çiçekçi dükkanının tel örgülerine takılı yaralı halde bulundu. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdoğan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Erdoğan'ın neden olay yerine gittiği ve olayın nasıl yaşandığı polis soruşturmasının ardından belli olacak.