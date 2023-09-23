Çorum'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin kişiye Ahilik pilavı ikramı yapıldı

Çorum'da, 36. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 10 bin kişiye Ahilik pilavı ikramında bulunuldu. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde kent merkezindeki 6 camide cemaate Ahilik pilavı ikram edildi.

Çorum'da, 36. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 10 bin kişiye Ahilik pilavı ikramında bulunuldu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde kent merkezindeki 6 camide cemaate Ahilik pilavı ikram edildi. Esnaf Odası Başkanları tarafından Akşemseddin Cami, Huzur Cami, Esnaf Evleri Cami, Çorum Sanayi Sitesi Ahi Evran Cami, Hıdırlık Cami ve Abdibey Camisi önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik pilavı cemaate dağıtıldı. ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Filistin'in Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ile birlikte Akşemseddin Cami önünde kurulan kazanda cemaate pilav ikramında bulundu.

Gür, hazırlanan 10 bin kişilik Ahilik pilavını her yıl geleneksel olarak dağıttıklarını söyledi.

Ahilik pilavının şet kuşatma merasiminin bir parçası olduğunu dile getiren Gür, "Ahinin gönlü bol, sofrası açık olması lazım. Ahiliğin bu özelliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nın son gününde cami cemaatine Ahilik pilavı ikram ediyoruz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Başkan Gür ayrıca, Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'nde yer alan Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi başta olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile sponsorlar Halkbank ve Karabacak Mobilya yetkililerine teşekkür etti. - ÇORUM