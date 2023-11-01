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Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuşma yaptı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törende halk oyunları gösterileri de sergilendi. Törene, Çorlu Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar katıldı.