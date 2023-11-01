Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı
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Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuşma yaptı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törende halk oyunları gösterileri de sergilendi. Törene, Çorlu Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar katıldı.
Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Belediye Meydanında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt törende yaptığı konuşmada, ilçeye değer katmak için çalıştıklarını söyledi.
İlçedeki sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunları gösterileri sergilendi.
Törene, Çorlu Kaymakamı Murat eren, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, Çorlu Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.