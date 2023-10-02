Haberler ›› Yaşam ›› Çorlu'da işyerinde deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Çorlu'da işyerinde deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.