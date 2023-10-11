Çorlu Atatürk Havalimanı'nda senaryo gereği alev alan bir uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek yaralılar hastanelere sevk edildi. Tatbikat başarılı geçti.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı.

Havalimanının apron kısmında yapılan tatbikatta, senaryo gereği motor ve kuyruk kısmından alev alan bir uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında uçakta bulunan yaralılar olay yerindeki ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, tatbikat sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı geçtiğini ifade etti.

Her yıl rutin olarak Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldığını belirten Eren, "Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yılda bir kere yangın tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bugün de hem hava limanı itfaiye ekiplerimiz, hastanelerimizin sağlık personeli, büyükşehir belediyemiz ve AFAD ekiplerimizle birlikte yaklaşık 50 personelimizin katıldığı bir yangın tatbikatı yaptık. Gayet özverili bir şekilde tatbikatımızı gerçekleştiren personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tatbikata Çorlu Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, AFAD ve havalimanı görevlileri ile çalışanlar da katıldı.