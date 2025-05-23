'Çöpü yerden al' dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede gerçekleştirdiği saha denetimi sırasında çevre kirliliğine sebep olan bir vatandaşla karşı karşıya geldi. Yere çöp atan vatandaşın bulunduğu aracı durduran Başkan Yılmaz, vatandaşın attığı çöpü yerden almasını istedi.

ÇÖPÜ ALIP ARABANIN ALTINA ATTI

Ancak olay, uyarının ardından beklenmedik bir şekilde gelişti. Çöpü yerden alan vatandaş, "Alıp buraya atayım" diyerek bu kez çöpü aracın altına fırlattı. Bu davranış karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Yılmaz, vatandaşa sert bir dille tepki göstererek, "Çabuk al onu oradan" dedi.

"BEN KAFADAN SAKATIM"

Gerginlik yükselirken vatandaş kendisini "Ben kafadan sakatım" sözleriyle savundu. Başkan Yılmaz ile vatandaş arasında yaşanan bu ilginç diyalog "Güzel ülkemde bunlar o kadar çok ki; gezdiğimiz, oturduğumuz her yer çöplük oldu", "Ülkenin özeti resmen", "Cehalet kadar berbat bir şey yok" yorumlarını da beraberinde getirdi.