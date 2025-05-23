"Çöpü yerden al" dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş

'Çöpü yerden al' dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, denetim sırasında yere çöp atan bir vatandaşa müdahale etti. Başkanın uyarısıyla çöpü yerden alan vatandaş, bu kez çöpü aracın altına attı. İkili arasında gerginlik yükseldiği anlarda vatandaş kendisini "Ben kafadan sakatım" sözleriyle savundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede gerçekleştirdiği saha denetimi sırasında çevre kirliliğine sebep olan bir vatandaşla karşı karşıya geldi. Yere çöp atan vatandaşın bulunduğu aracı durduran Başkan Yılmaz, vatandaşın attığı çöpü yerden almasını istedi.

ÇÖPÜ ALIP ARABANIN ALTINA ATTI

Ancak olay, uyarının ardından beklenmedik bir şekilde gelişti. Çöpü yerden alan vatandaş, "Alıp buraya atayım" diyerek bu kez çöpü aracın altına fırlattı. Bu davranış karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Yılmaz, vatandaşa sert bir dille tepki göstererek, "Çabuk al onu oradan" dedi.

"BEN KAFADAN SAKATIM"

Gerginlik yükselirken vatandaş kendisini "Ben kafadan sakatım" sözleriyle savundu. Başkan Yılmaz ile vatandaş arasında yaşanan bu ilginç diyalog "Güzel ülkemde bunlar o kadar çok ki; gezdiğimiz, oturduğumuz her yer çöplük oldu", "Ülkenin özeti resmen", "Cehalet kadar berbat bir şey yok" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.