Çöl sıcaklıklarıyla kavrulan Denizli, yaz yağmuruyla serinledi

DENİZLİ - Günlerdir çöl sıcaklıklarıyla kavrulan Denizli'de, öğle sonra aniden başlayan fırtına sonrasında yağan yaz yağmuru vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Günlerdir termometrelerin 35 - 40 dereceleri gösterdiği Denizli'de, bugün ve yarın yılın en sıcak günlerinin yaşanması beklenirken yağmur sürprizi yaşandı. Öğleden sonra kısa süre etkili olan fırtına, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Hafif şekilde yağan yaz yağmuru, günlerdir sıcaktan bunalan Denizlilileri serinledi. Kentin en işlek caddesi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gezmek ve alışveriş için sıkan vatandaşlardan bazıları şemsiyeleriyle yağmura karşı önlem alırken, çoğunluk ise ıslanarak serinlemeyi tercih etti.

Alışveriş için dışarıya çıktığında yağmura yakalanan Azra Özkan, yağan yağmurla birlikte oluşan serinliğin mutlu ettiğini söyledi. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsimsel değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Özkan, yağmuru güzel bir şey olduğunu, kendisine huzur verdiğini ve sıcak hava sonrasında rahatlattığını kaydetti.

Yağmurda ıslanmayı tercih eden Batuhan Ocak ise yağmurdan sıcaktan bunalanları rahatlattığını ancak, yağış sonrası ortaya çıkacak nemin sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olabileceğine dikkat çekti.