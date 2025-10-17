Haberler

Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı
Güncelleme:
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı
Akaryakıt istasyonunda lüks aracına mazot dolduran genç, çok zengin olduğunu kanıtlamak için, aniden pompayı çekip aracın arka camını mazotla ıslattı. O anlar gencin yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bir akaryakıt istasyonunda lüks aracına mazot dolduran genç bir sürücü, dikkat çeken bir harekette bulundu.

ARACINI MAZOTLA ISLATTI

Genç, elindeki yakıt pompasını birden çekerek aracın arka camını mazotla ıslattı. Bu hareket, çevredeki vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

Sürücünün bu anlık eylemi, yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Said FARUK:

Bilader defol bi doğru düzgün haber koyun şuraya

