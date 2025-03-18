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Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Her yerden tek tek toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atacak Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ni güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, Kaan Collection Tekstil ürünün toplatılmasına karar verildi. Kararın gerekçesinde çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerin standardının gereklerini karşılayamadığı bilgisi verildi.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açtı. Yapılan denetimlerde riskli olan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanıyor.

Bakanlık Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla sağlık riski taşıyan yeni ürünü kamuoyuna duyurdu.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı

Kaan Collection Tekstil firmasına ait Mavi Eşofman Takımı'nın toplatılma kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk giysilerinde güvenlik – çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır."

Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı

4 Mart tarihinde yapılan açıklamada da, suda büyüyen oyuncağın sağlık riski taşıdığı için piyasadan toplatılma kararı alındığı kaydedildi.

Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Her yerden tek tek toplatılıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyusuf:

Geçti borun pazarı sür eşşeği niğdeye Ticaret bakanlığının çalışma prensibi bu galiba... piyasaya sürülmeden önce nerdesiniz bakanlık :)

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