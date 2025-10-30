Çocuklara Hak Arama Kültürü Aşılama Projesi

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Çocuklara hak arama kültürünün aşılanmasını istiyoruz. Çocukların daha küçük yaşta kavga dövüş yoluna gitmeden, birbirlerini zorlamadan, başkalarını zorlamadan, meşru yollarla çocuklara haklarını nasıl arayacaklarını öğretiyoruz" dedi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, 'Çocuk Hakları Eğitimi' programı kapsamında Sincan Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Çetin, Okul Müdürü Onur Temirboğa da yer aldı. Ziyarette öğrencilere çocuk haklarına dair bilgilendirme yapıldı ve ombudsmanlık mekanizmasının nasıl işlediği anlatıldı. Eğitimlerle, çocukların daha bilinçli bireyler olarak yetişmesi ve haklarını etkin şekilde savunabilmesi hedefleniyor.

'HAKLARINI NASIL ARAYACAKLARINI ÖĞRETİYORUZ'

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) Türkiye'de çocuklardan başvuru alan tek ve ilk kurum. 12 yıldır 18 yaşın altında olan çocuklardan başvuru alıyoruz. Tabi hak arama kültürünün, bilincinin yaygınlaştırması da takdir ederseniz ki öncelikle okullardan, çocuklardan ve evden başlar. Biz de bu sene yaptığımız çalışmalar neticesinde özellikle Altındağ ve Sincan ilçelerimizde 71 okulumuzu ziyaret edeceğiz. Bu okullarımızda sınıflara kendimiz, uzmanlarımız ya da denetçilerimiz girecekler. Ağırlıklı olarak uzmanlarımız girecekler. Çocuklara hak arama kültürünün aşılanmasını istiyoruz. Çocukların daha küçük yaşta kavga dövüş yoluna gitmeden, birbirlerini zorlamadan, başkalarını zorlamadan, meşru yollarla çocuklara haklarını nasıl arayacaklarını öğretiyoruz. Demokrasiyi, hukuk devletini benimseyen, iyi vatandaş olarak haklarını aramasını bilen bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz" dedi.

'ÇOCUK HAKLARIYLA İLGİLİ 299 BAŞVURU ALDIK'

KDK'ya yapılan başvurularla ilgili bilgi veren Akarca, "2024 ve 2025 yılları içerisinde şu ana kadar bize 290 başvuruda bulunuldu. Ama bizim kurumumuz bütün kararlarında çocuğun üstün yararını gözeten bir kurum. Anne babalarının da çocuklarıyla ilgili başvuruları gelebiliyor. 2024 yılında 340, 2025 yılında 299 başvuru da yine anne ve babalarından, yani çocuk haklarıyla ilgili başvuruda bulunuldu. Bu sene kadın ve çocuklardan sorumlu arkadaşımız Fatma Benli Hanım tarafından çocuklarla ilgili özel bir çalışma yapıyor. Şiddetin önlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili şu ana kadar işte 5 tane cezaevi ziyareti yapıldı. Biliyorsunuz hükümlü olan kadınların 0-6 yaş arasındaki olan çocuklarını yanlarında bulundurma hakları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili özel bir tematik rapor çalışmamız sürmektedir" diye konuştu.