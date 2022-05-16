Çoban kafasını gökyüzüne kaldırınca dehşete düştü! Kaşla göz arasında tüm koyun sürüsü küle döndü - Haberler

Çoban kafasını gökyüzüne kaldırınca dehşete düştü! Kaşla göz arasında tüm koyun sürüsü küle döndü
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Cemal Akçıl'ın hayvanlarını merada otlattığı sırada düşen yıldırım 53 küçükbaş hayvanın ölümüne neden oldu. Hayvanların, yıldırımın etkisiyle yandıkları görüldü. Akçıl'ın zararı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından karşılanacak.
Hazro ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında merada otlayan Cemal Akçıl'a ait küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. 46'sı yetişkin, 7'si yavru 53 hayvan öldü.
ZARAR TESPİT YAPTILAR
Olayın ardından İlçe Kaymakamı Salih Sak, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle yıldırımın düştüğü alana giderek incelemede bulundu. Ekipler, Akçıl'ın zararının karşılanması için tespit yaptı.
Haberler.com - Yaşam